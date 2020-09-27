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ديني

حكم شراء شهادات الاستثمار من البنوك .. فتوى الأزهر توضح

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
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