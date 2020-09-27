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محافظات

في عيد الصليب .. افتتاح كنيسة الأنبا موسى والشهيدة بشبرا الخيمة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:25 م
افتتاح كنيسة الأنبا
افتتاح كنيسة الأنبا موسى والشهيدة بشبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
افتتح مطران شبرا الخيمة وتوابعها "الأنبا مرقس" اليوم كنيسة "الأنبا موسى الأسود والشهيدة أبولونيا والأنبا كاراس السائح" بمناسبة الاحتفال بعيد الصليب وذلك وسط فرحة عيد الصليب وبحضور عدد من أبناء الكنيسة.


وترأس "الأنبا مرقس، صلوات القداس الإلهي وقام بترقية عدد من "الآباء" إلى مرتبة "القمص" من بينهم "القس مرقوريوس دميان" كاهن كنيسة "مار جرجس" في قليوب البلد و"القس أغاثون رزق" كاهن كنيسة "أبو مقار" في شبرا الخيمة، و"القس سلوانس رسمي" كاهن كنيسة "الأنبا موسى والشهيدة أبو للونيا والأنبا كاراس" بشبرا و"القس بافلوس توفيق"، كاهن بنفس الكنيسة التي تم افتتاحها اليوم.

وترأس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة النائب البابوى والمشرف على دير مارجرجس بميت دمسيس، صلوات القداس فى أول يوم فى احتفالات الكنيسة بمناسبة تدشين الكنيسة ووصول رفات مارجرجس للكنيسة.

و أعلن الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها والنائب البابوي والمشرف على دير ما رجرجس بميت دمسيس فى بيان أن الدير سوف يستقبل  الزائرين طول أيام الاحتفال.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر اليوم الأحد الاحتفال بعيد الصليب.

وكان "البابا تواضروس الثاني"، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قدم التهنئة لشعب الكنيسة بمناسبة "عيد الصليب" وذلك خلال عظته الأسبوعية بكنيسة "السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
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