AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أرمينيا: أنقرة زودت أذربيجان بمعدات عسكرية.. وطائرات تركية قرب قره باغ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:29 م
أرمينيا: أنقرة زودت
أرمينيا: أنقرة زودت أذربيجان بمعدات عسكرية
Advertisements
قسم الخارجي
اتهم وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان، تركيا بالعمل على زعزعة الاستقرار في إقليم ناجورني قره باغ.


وأكد مناتساكانيان في تصريحات لقناة "العربية" أن التدخل التركي يعزز العمل العدائي، مضيفا "لدينا القدرة الكاملة للدفاع عن أنفسنا وعن إقليم قره باغ".


اقرأ أيضا:


وأوضح أن أنقرة لعبت دورا في هذه الأزمة ضد أرمينيا، وعملت على تزويد أذربيجان بالمعدات والآليات العسكرية، فضلا عن التدريبات المشتركة بين القوتين.


وأضاف أن أرمينيا تأكدت من نقل معدات تركية إلى أذربيجان، فضلا عن رصد الطائرات التركية على مقربة من قره باغ.


ووصف الوزير الأرميني التقارير حول إرسال المرتزقة السوريين إلى أذربيجان بـ"المزعجة".


وشدد على أن تصرفات تركيا تعزز العمل العدائي العسكري، ويهدد الاستقرار في قره باغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجانب ليبيا والعراق وسوريا .. أردوغان يتدخل في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

أرمينيا تحذر تركيا من التدخل في الصراع مع أذربيجان

ترشيحاتنا

راضية الحمد الله.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة عن مرض ووفاة والدتها .. فيديو

هجوم مروع.. غوريلا تثور على حارستها وتتركها في حالة خطرة

بعد تعرضها لحادث مروع .. 10 صور للبلوجر مروة حسن

تعرف على الحالة الصحية للبلوجر "مروة حسن" بعد تعرضها لحادث مروع

في أول تعليق لها .. عارفة عبد الرسول ترد على أزمة "المايوه"

بعد تلقيه عروضا أوروبية.. يوسف البلايلي يقرر فسخ تعاقده مع أهلي جدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث