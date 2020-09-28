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سيارات

معلومات مهمة عن أول 100 كيلو في السيارة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعتبر محرك السيارة من الاجزاء الأساسية التي تقوم بتحويل الطاقة الكيمائية إلى طاقة ميكانيكية، وذلك من اجل توليد الطاقة اللازمة لتحريك السيارة ، لذلك يجب تغيير الزيت في السيارة كل 80 ألف كيلو وهذا بالنسبة للسيارات الحديثة ، ولكن توخي الحذر إلى نوع الزيت المناسب لنوع السيارة.

كما يعتبر الفشل في طريقة تشغيل المحرك بشكل صحيح يكون له آثار سلبية خطيرة على الطريق ، وعلى الرغم أن هذا الموضوع مثير للجدل، لذلك تطلب كل الشركات المصنعة للسيارات ان تأخذ الامور في عين الأعتبار خلال فترة التشغيل للمحرك.

ونصحت الشركات أصحاب السيارات عندشراء سيارة جديدة يجب دائما تمرينها في أول 100 كيلو متر ، مما يثير التساؤلات حول السبب من هذه الخطوة الضرورية .


والسبب في هذا هي أن الاجزاء المتحركة من المحرك الجديدة هي في حاة إلى فترة التكيف قبل الوصول إلى ظروف التشغيل العادية ويتم تحديد هذه الظروف عبر طريقة التشغيل الاولية.

كما أن التشغيل يتضمن تسوية حلقات المكبس والتأكد من أن المحامل والأسطوانات تبلي بالتساوي ، ولكن ليس فقط المحرك الذي يحتاج إلى هذه الفترة ، حيث أن علبة التروس والإطارات والفرامل كلها تستفيد من ذلك أيضا.
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