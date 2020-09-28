أخبار التوك شو.. أحمد موسى لـ وزير دفاع قطر: عمري أكبر من تاريخ بلدك.. متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن عودة البناء.. وعارفة عبد الرسول ترد على أزمة المايوه

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.
عمري أكبر من تاريخ بلدك .. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ وزير الدفاع القطري
انتقد أحمد موسى، وزير الدفاع القطري، خالد العطية، الذي يشن حملة على مصر ويوجه لها اتهامات أنها تخطط مع الإمارات والسعودية والبحرين لغزو بلاده.
قالت شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الطبقة الفقيرة وصلت فى 2018 إلى نسبة 32.5% من عدد سكان مصر، لافتة إلى أن نسبة الفقرة انخفضت فى آواخر 2019 قبل انتشار فيروس كورونا نتيجة النمو الاقتصادي، وزادت مرة آخرى بعد انتشار الفيروس، لافتة إلى أن هناك تقديرات تشير إلى ضرورة إنفاق 9 مليار دولار سنويا للخروج بالنسبة السابقة منه خط الفقر.
علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الزمالك أمام الجونة بنتيجة 4-3 في الدوري الممتاز.
قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من الأسر تضررت من قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر ولكن، الدولة والقطاع الخاص لم يترك المواطنين، وتم تعويض العمالة بقدر الإمكان خلال أزمة فيروس كورونا.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة جاءت بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف أعمالهم، مشيرا إلى أن ما دام السبب موجودا لبعض المهن حتي الآن ومتأثرة فلابد من مراعاتهم حتي زوال الأزمة.
وجه الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية لمسؤولي المركز الإعلامي في النادي الأهلي، بعد تجاهلهم التهنئة بعيد ميلاده.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع جيدا لكل المطالب الشعبية ولا يتردد فى الاستجابة لكل المطالب طالما كانت مشروعة ومنطقية، مضيفا أن قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر له من الأسباب ما يبرر له، وهو أن الحكومة أستهدفت أشتراطات جديدة للبناء.
علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك"، قائلة: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".
أعلن هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة.
أحمد موسى: تريليون دولار لإعادة إعمار الدول العربية المفككة
أحمد موسى: تريليون دولار لإعادة إعمار الدول العربية المفككة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكلفة إعادة إعمار الدول العربية التي تفككت تبلغ ما يقرب من تريليون دولار، وهو رقم مستحيل أن تدفعه دولة لأخرى.