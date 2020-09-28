أخبار التوك شو.. أحمد موسى لـ وزير دفاع قطر: عمري أكبر من تاريخ بلدك.. متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن عودة البناء.. وعارفة عبد الرسول ترد على أزمة المايوه

انتقد أحمد موسى، وزير الدفاع القطري، خالد العطية، الذي يشن حملة على مصر ويوجه لها اتهامات أنها تخطط مع الإمارات والسعودية والبحرين لغزو بلاده.

قالت شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الطبقة الفقيرة وصلت فى 2018 إلى نسبة 32.5% من عدد سكان مصر، لافتة إلى أن نسبة الفقرة انخفضت فى آواخر 2019 قبل انتشار فيروس كورونا نتيجة النمو الاقتصادي، وزادت مرة آخرى بعد انتشار الفيروس، لافتة إلى أن هناك تقديرات تشير إلى ضرورة إنفاق 9 مليار دولار سنويا للخروج بالنسبة السابقة منه خط الفقر.