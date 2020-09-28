شاهد.. سحل امرأة عجوز والاعتداء عليها بوحشية على أيد الشرطة البريطانية بسبب كورونا





في المقطع، الذي تم تصويره في ميدان ترافالجار يوم يمكن رؤية المرأة تقف على كرسي التخييم القابل للطي في معطف أخضر داكن.





حيث وصل العديد من ضباط الشرطة إلى المظاهرة التي خرجت تحت عنوان "نحن لا نوافق"، وكان التجمع الذي حضره أكثر من 15000 شخص ضد القيود الأخيرة التي فرضها بوريس جونسون في جميع أنحاء المملكة المتحدة.





بما في ذلك "قاعدة الستة"، وحذرت شرطة Met الحاضرين من أنها ستزيد من أعداد الضباط في المنطقة خلال الفترة التي تسبق الحدث.





في اللقطات المنشورة على فيسبوك، يمكن رؤية الضباط وهم يحاولون تطهير المنطقة وفض الاحتجاجات، قبل أن يسحب أحدهم كرسي المرأة عن طريقه، مما يتسبب في سقوطها على الأرض.





قامت الشرطة بدفعها عدة مرات وسط حشد من المتظاهرين، قبل أن يحاول شرطي آخر أخذ ما يبدو أنه عكاز أو عصا المشي من يدها.





ترفض المرأة ترك العصا من يدها، فيقوم بجرها إلى مجموعة من الضباط، ويدفعها أحدهم بعيدًا، مما جعلها تتأرجح إلى الوراء وتهبط على ظهرها فوق الأسفلت، بينما صرخ العديد من المتظاهرين الآخرين بكلمات نابية.

قامت الشرطة البريطانية بدفع امرأة على الأرض بطريقة وحشية وسط اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرات ضد الإغلاق في لندن.