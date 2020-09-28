بملابس كاجوال.. نهاوند سري تشارك جمهورها صورة جديدة.. شاهد

نشرت الإعلامية نهاوند سري المذيعة بقناة النادي الأهلي ، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها بموقع "إنستجرام".





وظهرت نهاوند سري بإطلالة أنيقة حيث ترتدى سترة باللون ألاسود مع بنطلون جينز انيق وانتعلت حذاء انيق باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميزا.





وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي ، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.





يذكر أن الإعلامية نهاوند سرى قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.





تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، تخرجت من كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.



