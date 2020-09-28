AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
Advertisements
قسم الخارجي
قررت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، عددا من القرارات بشأن عودة العمرة مرة أخرى، طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلنت الرئاسة العامة وفق ما نقلته صحيفة سبق السعودية منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وذلك بسبب إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت منطقة مكة المكرمة نقلا عن شئون الحرمين إنه تقرر منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا. 

واضافت أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

وذكرت أنه سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميا، وأن العملية ستتم قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضحت أن توزيع ‎ماء زمزم على المعتمرين سيكون في عبوات مغلفة ومخصصة لهذا الشأن.

وكانت السعودية قد أعلنت عودة العمرة مرة أخرى على 4 مراحل، وذلك لحين الانتهاء من جائحة كورونا في العالم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر بوابة للحرم المكي ..3 مليارات ريال مشروعات للمياه بـ مكة.. تقرير خاص يرصد تطوير الحرم منذ عهد الملك عبد العزيز

الكعبة المشرفة تستبدل كسوتها في وقفة عرفات..الخميس القادم

أبواب ومسارات محددة.. إجراء سعودي جديد لضمان التباعد الإجتماعي بين الحجاج

الكعبة المشرفة.. محطات تاريخية لأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ سبب يجعلك تسارع بالتوبة الآن

الثوب الأغلى في العالم.. مراحل تطور كسوة الكعبة المشرفة

ترشيحاتنا

تعليق مدحت عبد الهادي بعد فوز الزمالك على الجونة 4 - 3

الجونة يسجل هدفين في دقيقتين ويدرك التعادل أمام الزمالك.. فيديو

أنت مين.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لأحد مسئولي النادي الأهلي

بـ نظارة كبيرة.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

أخبار الزمالك.. خالد الغندور: خروج التعاون عقاب رباني.. وانفعال أشرف بن شرقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق

استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس