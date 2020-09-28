سعر الدولار في البنوك اليوم 28-9-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28-9-2020؛ لليوم الخامس علي التوالي بدون أي تغيير بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.









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وبلغ سعر الدولار في بنوك " مصر، الإسكندرية، الأهلي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في بنوك " الأهلي الكويتي ، المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي إلي 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.