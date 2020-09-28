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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-9-2020

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28-9-2020؛ لليوم الخامس علي التوالي بدون أي تغيير بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.

وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الدولار حيث وصل إلي 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

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وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك " مصر، الإسكندرية، الأهلي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي إلي 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

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