سعر الدولار في البنوك اليوم 28-9-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28-9-2020؛ لليوم الخامس علي التوالي بدون أي تغيير بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الدولار حيث وصل إلي 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
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أسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 27- 9-2020
أسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 27- 9-2020
وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنوك " مصر، الإسكندرية، الأهلي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي إلي 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.