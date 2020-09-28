الإجمالي يتخطى الـ7 ملايين.. 50 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الإثنين، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





فقد أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل 49.871 إصابة مؤكدة و853 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ووفقًا للإحصائيات، التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 7.059.087 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 204.033 حالة وفاة.









وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال شهر على الأكثر مما يؤكد توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".



