AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإجمالي يتخطى الـ7 ملايين.. 50 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الإثنين، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فقد أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل 49.871 إصابة مؤكدة و853 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا للإحصائيات، التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 7.059.087 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 204.033 حالة وفاة.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال شهر على الأكثر مما يؤكد  توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".

وأوضح الرئيس الأميركي: "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع"، وفق ما نقلت "رويترز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغذاء والدواء الأمريكية: مستعدون للتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا قبل اكتمال التجارب

قبل تسويقها.. 9 شركات أدوية عالمية تتعهد بالتدقيق الكامل في لقاحاتها المرشحة للاستخدام ضد كورونا

بعد تحدي مذيعة امريكية لها .. إيفانكا ترامب: سأتناول لقاحًا مضادًا لـ كورونا

بعد موافقة الغذاء والدواء.. البيت الأبيض: لقاحات كورونا ستتاح في 24 ساعة مجانا لجميع الأمريكيين

كورونا يتخطى حاجز الـ 30 مليون مصاب عالميا.. 6 ملايين حالة من نصيب أمريكا.. وإسرائيل تعاود الإغلاق الشامل للسيطرة على الوباء

ترشيحاتنا

مرتضى عن نادر شوقي: لن نرد على تاجر مخدرات

أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي

منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة

أستون فيلا يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ القاهرة تأمر بإخلاء حظيرة مواشى أعلى عقار بالمقطم

في ذكرى رحيل عبد الناصر الـ 50 .. أفلام مجدت ثورة 23 يوليو وأخرى هاجمتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروع الصور.. نجوى كرم تطلق مبادرة في حب لبنان والجمهور يتفاعل معها

شهر التوعية بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة.. طرق الكشف المبكر عن أورام النساء

عاش هنا يوثق دور الصدفة في دخول أحمد رمزي التمثيل.. أسرار تطليقه نجوى فؤاد بعد 17 يوما فقط