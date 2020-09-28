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فن

بجلباب مطعم بالذهب ..أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة أنيقة حيث إرتدت الزى الخليجى المطعم بالمجوهرات الباهظة.

وإعتمدت أحلام على مكياج صاخب معتمدة على الحلى.


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فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو للمطربة أحلام أثناء إحياء حفلا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ظهرت أحلام في الفيديو وهي تبكي أثناء توجيه رسالة لجمهورها: "أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم"، ودعت الله أن تمر الأزمة وتعود الجماهير من جديد.

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