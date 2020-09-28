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أخبار العالم

الوباء يواصل الفتك.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليون حالة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليونا
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شيماء مصطفى
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم 33 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 78 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 23 مليون حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم تخطت حاجز مليون حالة وفاة. 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.
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