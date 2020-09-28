فعاليات متنوعة .. جامعة عين شمس تحيي ذكرى انتصار أكتوبر بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية

تستعد جامعة عين شمس للمشاركة في مجموعة من الفاعليات الثقافية و الفنية بالتعاون و التنسيق مع هيئة البحوث العسكرية ، وذلك في إطار احتفالات مصر و المصريين بانتصارات أكتوبر المجيدة.





وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و إشراف أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية









حيث تشارك جامعة عين شمس، ممثلة في إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، في "المعرض السنوي لذاكرة أكتوبر" بمجموعة من الإنتاج الفني المتميز من أعمال الطلاب في جميع المجالات (فنون تشكيلية، كورال، موسيقي، مسرح وفنون شعبية).





و تجرى حاليًا استعدادات الجامعة ممثلة في قسم الفنون التشكيلية لتجهيز معرض الفنون التشكيلية و المزمع افتتاحه في الرابع من أكتوبر المقبل بمقر بانوراما حرب أكتوبر بشارع صلاح سالم .





هذا إلى جانب احتفالية فنية تشمل مجموعة من الفقرات الغنائية لمنتخب الجامعة في الموسيقى و الكورال و الفنون الشعبية ، بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، و الفنان حسن شحاته مصمم ومدرب منتخب الجامعة للفنون الشعبية .









كما تشارك الجامعة بعرض مسرحي بعنوان ( أمير الشهداء) تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية ، وذلك في تمام الواحدة ظهرًا على مسرح بانوراما أكتوبر يوم الأحد المقبل الموافق الأحد٤ /١٠/ ٢٠٢٠. و العرض المسرحي من إخراج محمد ذكي ، و تدور أحداثه حول بطولات أحد اساطير الصاعقة المصرية ، في سياق درامي يربط بين انتصارات أكتوبر أكتوبر ١٩٧٣ و بطولات الجيش المصري في العصر الحالي ضد قوى الإرهاب الغاشم .









ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قدمت كل الدعم للإدارة العامة لرعاية الشباب لإخراج كافة مشاركات الطلاب في هذه الاحتفالية السنوية بشكل مشرف .