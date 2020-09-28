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فن

اليوم.. عرض الحلقة الرابعة من ابنة السفير 2 عبر شاهد VIP

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:32 م
ابنة السفير 2
ابنة السفير 2
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شروق ابراهيم
تعرض الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل التركي ابنة السفير مساء اليوم، الاثنين، عبر تطبيق شاهد  Vip وذلك بعد عرض الحلقة مباشرة على قناة ستار التركية.

وأبرز أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير شكوك سلطان "انجين اكيورك" حول حمل زوجته "ميادة" ويطلب منها إجراء فحص سونار بينما هي تبكي لوالدتها بسبب خوفها من معرفة سلطان انها اجهضت لأن في هذه الحالة سينفصل عنها. 

ويواصل فايز "اوراز كايجيلر أوغلو" الضغط على نارين " نسليهان اتاغول" لكي تتخلى عن حبها لسلطان وتبقى معه. 

وتبدأ خلال أحداث الحلقة حرب حضانة ابنتهما ملك بين سلطان ونارين التي تريد ان تغادر تركيا وتسافر إلى سويسرا بينما الاخير يرفض الابتعاد عنها وعن ابنته. 

قصة مسلسل ابنة السفير 
مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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