مجلس جامعة المنصورة يوافق على عدم زيادة المصروفات الدراسية لطلاب البرامج العادية

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة لمناقشة خطة التعليم والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2020-2021 م .





وناقش المجلس خطة التعليم الهجين واستعرض الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نظام التعليم الهجين الذى سيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسى الجديد تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وهو دمج نظامي التعليم وجه لوجه والتعلم عن بعد ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات.





واستعرض الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها داخل كافة القطاعات والكليات مع بداية العام العام الدراسي الجديد للوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .





ووافق المجلس على عدم زيادة المصروفات الدراسية بالبرامج العادية بالكليات المختلفة وسداد المصروفات الدراسية بنفس قيمة العام السابق ، وإعفاء 3 طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة التعليمية للدراسات العليا ، واعفاء 2 من أبناء الشهداء من الرسوم الدراسية بالبرامج المميزة .





كما وافق المجلس على منح 4 عضو هيئة تدريس لقب أستاذ ، 2 عضو هيئة تدريس لقب أستاذ مساعد ، 5 مدرس مساعد لقب مدرس

كما تم تكريم الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب نظرا لانتهاء فترة توليه منصب عميد كلية الآداب لبلوغه سن التقاعد وتكريما للإسهامات والانجازات التي قام بها خلال فترة توليه إدارة الكلية.