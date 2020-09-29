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منوعات

بالصور وأقل التكاليف.. البلوجر مريم سيف تروى لصدى البلد حكاية تصويرها للأماكن السياحية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
البلوجر مريم سيف
البلوجر مريم سيف الدين
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يارا زكريا
في خطوة لا يقدم عليها كثيرون قامت البلوجر الشهيرة مريم سيف الدين بمشاركة متابعيها المناظر الخلابة لمدينتي شرم الشيخ ودهب أثناء قضاء شهر عسلها مما أثار إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تروى «مريم» لـ «صدى البلد» حكاية تصويرها للأماكن السياحية في مصر قائلة: " أول مرة أسافر شرم الشيخ ودهب وانبهرت جدًا بهذه الأماكن، فحبيت اصور كل خطوة بخطيها واشارك بيها متابعي".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها مريم إظهار جمال المدن المصرية والأماكن السياحية بها فكانت مشروع تخرجها من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون خاص بإظهار مصر بصورتها الحقيقية، وجاء بعنوان: " مصر ليه؟" جاب فيه فريق الطلاب والطالبات 6 محافظات من الجمهورية، منها: "القاهرة والأقصر وأسوان وسيوة".

ولظروف مرضية طارئة لم تستطع Mariam Seif Eldien  السفر معهم لكنهم كانت تتابعهم في بث مباشر كما أنها قامن بمونتاج الفيديو بكل حب وشغف لزيارة هذه الأماكن يومًا ما.


زوج مريم لم يمنعها من تصوير الفيديوهات لمتابعيها، بل كان يشجعها على ذلك دائمًا، ورغم ظروف عمله الطارئة بعد شهر العسل إلا دائمًا ما يدعمها ويشاركها في فيدوهاتها.

وأقام الزوجان في أفضل الأماكن بشرم الشيخ 7 أيام بتكلفة لم تتجاوز الـ 3000 جنيه، كما أقامت في دهب 9 أيام بتلكفة أيضًا لم تتعدى الـ 2000 جنيه، معلقًا: " ما صدقتش إنه الإقامة وسط الأماكن الجميلة دي بهذه التكلفة البسيطة".


"البرامج السياحية رائعة داخل شرم الشيخ ودهب، خاصةً الغطس تحت المياه والسفاري" بهذه الجمل عبرت مريم عن سعادتها البالغة خلال المدة التي أقامتها في مدينتي شرم الشيخ ودهب".  

تنوى مريم أن تكون زيارتها القادمة إلى الجونة ومرسى علم، وتوعد متابعيها من خلال الموقع أنها ستشاركهم بكاميراتها كل مكان ستذهب إليه في المدينتين وغيرهما.


فرحت مريم للغاية بردود فعل الناس على فيدوهاتها، معلقة ً: " ردود الناس أسعدتني جدًا، وشجعتني إني أكمل، وهحاول أسافر علي قد ما اقدر عشان أصور تاني وتالت ورابع".

سافرت مريم الإمارات وعمان وكثير من البلدان الأخرى، لكنها ترى الأماكن السياحية بمصر أجمل من كل البلدان وذات طابع مميز وخاص، مختتمةً: "مش محتاجين تحوشوا، في دهب وشرم الشيخ هستمتعوا جدًا، بأحلي خروجات في منتهي الخصوصية".

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