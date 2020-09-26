الأماكن السياحية في مصر أفضل من الخارج.. بلوجر: بحب أنشر الإيجابيات على صفحاتي.. فيديو

قالت مريم سيف ، أحد مشاهير السوشيال ميديا ، إن أبرز ما جعل شهرتها واسعة ، عبر "الانستجرام" ، هو قدرتها على نشر الإيجابيات ، حتى وإن واجهت صعوبات في يومها ، فهي تسعى لإبراز الجوانب الإيجابية.





وأضافت مريم سيف، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن تأثير المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي ، من الأفضل وأن يكون إيجابيا ، والابتعاد عن تصدير المزاج السيء.





وأشارت "سيف"، إلى أن الأماكن السياحية في مصر أفضل بكثير ، لافتة إلى أنها سافرت إلى الخارج ، ولكنها قررت أن تنقل تجربتها في زيارة مدينتي دهب و شرم الشيخ للمصريين .





ولفتت "سيف"، إلى أنها تعمدت في سفرية "شهر العسل" ، أن تنقل تجربتها للجميع ، أن أفضل المناطق التي زارتها ، والأسعار ، وكافة التفاصيل الخاصة برحلتها .





وأوضحت "سيف"، أنها كانت تتوقع في بداية الرحلة أن الأسعار مرتفعة ، ولكنها لم تجد ذلك ، مؤكدة أن قرار السعادة بيد الشخص ، أيا كانت الإمكانيات.