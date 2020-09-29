تلقينا 10 شكاوى ضده.. اللجنة الأولمبية: التحقيق مع رئيس الزمالك قانوني

منها 4 من اتحاد الكرة و2 من الأهلي ضد مرتضى منصور ". أكد ياسر إدريس، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية ، أن اللجنة استقبلت 10 شكاوى،





وقال ياسر إدريس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد"، " اللجنة رأت أن الأمر يتطلب احالتها للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018 وأمر طبيعي أن أي شخص معرض لأن يشتكيه أحد".





وتابع: "العقوبات قد تصل للإيقاف، ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة بشأنه، وحديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة ، ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".



