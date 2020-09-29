رئيس جامعة كفر الشيخ: التعليم العالي والبحث العلمي شهد طفرة بالتصنيف العالمي في عهد الرئيس السيسي..فيديو

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات المصرية وجامعة كفر الشيخ شهد طفرة بالتصنيف العالمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف عبد الرازق خلال لقائة في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن الخريج المصري ينافس الآن في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا أنهم خلال الـ6 سنوات السابقة، استثمروا أكثر 2 مليار جنيه في إنشاء كليات جديدة في جامعة كفر الشيخ .





واوضح عبد الرازق ، أن كلية علوم الثروة السمكية والمصايد وهي من الكليات المتفردة في جمهورية مصر العربية وهي ثاني كلية من نوعها في الإنشاء وتم إنشاؤها طبقا لا حتياجات سوق العمل في المحافظة . أنالثروةالإنشاءإنشاؤها





وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات في الإنتاج السمكي وتنتج 40% من إنتاج مصر الأسماك ويوجد بالمحافظة خبرات ممتازة في مجال الأسماك .





ونوه الى ان هناك برنامجا جديدا سيتم البدء فيه وهو تكنولوجيا المصايد مؤكدا دور الجامعة أثناء أزمة فيروس كورونا؛ حيث إن أطباءها كانوا باكورة العمل بمستشفى العزل.