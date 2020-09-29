بتهمة الاتجار في المخدرات.. السجن المشدد 15 عامًا لعامل وحارس عقار بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية ، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وبعضوية المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وأمين سر محمد صالح، قرارًا بالسجن 15 عامًا على عامل وحارس عقار لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.





وتعود أحداث القضية رقم 4756 لسنة 2020، حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزة، بالقبض على من على شخصين، وبحوزتهما أربعة آلاف قرص مخدر.





أقرأ أيضًا: السجن 5 سنوات لـ3 أشخاص متهمين بالاتجار في المخدرات بالعاشر من رمضان





وأظهرت التحريات، أن المتهمين فوجئا بضباط القسم أثناء مرور دورية متنقلة بمحل الواقعة، فاضطربا وظهرت عليهم ملامح الريبة والخوف، فاستوقفهم ضباط القسم، وقاما بتفتيشهما، حيث وجد بحوزة الأول على كيس بلاستيكي، وبتفريغه عثر بداخله على 3 آلاف و900 قرص من مخدر التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما عثر مع الثاني على 100 قرص من مخدر الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.





وقد أخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، والذي كشف أن أحدهما يعمل حارس عقار ومقيم بنفس المنطقة، والآخر عامل، وبمواجهتهما أقرا بأن المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين الجوالين لتسهيل التواصل مع عملائهما.





وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المذكور أعلاه.



