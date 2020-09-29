أحمد عثمان يصرف مكافأة لـ لاعبي الإسماعيلي





وتابع علاء وحيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، على قناة" صدى البلد"، المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.





وواصل "لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا".



