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رياضة

أحمد عثمان يصرف مكافأة لـ لاعبي الإسماعيلي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:57 م
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
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نانسي القاضي
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسماعيلية، المرشح لمجلس النواب عن دائرة الإسماعيلية، شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي، مكافأةً للاعبين والجهاز الفني بخلاف مكافأة النادي والمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي.

وأكد أنه يتمنى للفريق أن يحقق نتائج جيدة في الفترة القادمة ترضى الجماهير، خاصةً أن الجميع يلتف الآن إلى النادي من جماهير ولاعبين قدامى ومسئولين، متمنيًا أن يكون النادي في وضع أفضل داخل مسابقة الدوري.

وفي سياق آخر، قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن قلعة الدراويش تطلب تأجيل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي في الدوري، والمقرر له 9 أكتوبر على ملعب برج العرب.

وتابع علاء وحيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، على قناة" صدى البلد"، المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.

وواصل "لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا".

ولفت إلى أن فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش جاء بصعوبة والتوفيق حالف الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الوضع سيختلف تمامًا بعد عبور الإسماعيلي لازمته الحالية.
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