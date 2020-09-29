أحمد عثمان يصرف مكافأة لـ لاعبي الإسماعيلي

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسماعيلية، المرشح لمجلس النواب عن دائرة الإسماعيلية، شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي، مكافأةً للاعبين والجهاز الفني بخلاف مكافأة النادي والمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي.
وأكد أنه يتمنى للفريق أن يحقق نتائج جيدة في الفترة القادمة ترضى الجماهير، خاصةً أن الجميع يلتف الآن إلى النادي من جماهير ولاعبين قدامى ومسئولين، متمنيًا أن يكون النادي في وضع أفضل داخل مسابقة الدوري.
وفي سياق آخر، قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن قلعة الدراويش تطلب تأجيل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي في الدوري، والمقرر له 9 أكتوبر على ملعب برج العرب.