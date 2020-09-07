مهاجم الإسماعيلي يعرب عن سعادته بالمساهمة في الفوز على نادي مصر





وسجل مهاجم الدراويش الواعد هدف الإسماعيلي الرابع من تسديد رائعة نالت إعجاب الجميع قبل نهاية المباراة بلحظات.







وأضاف "أحمد العجوز ومحمد حمص مدربا الفريق طالبانى بتقديم نفس أدائى مع الناشئين من أجل رفع الضغوط عنى".







وواصل : "اشكر الجهاز الفنى الجديد كثيرا وأعدهم بأنى ساقاتل فى الملعب من أجل اثبات جدراتى فى قيادة هجوم الفريق".







واختتم حديثه: "أتطلع لأن أكون مهاجم الدراويش الأول والانضمام لمنتخب مصر وسأبذل قصارى جهدى من أجل تحقيق ذلك".

أعرب حازم مرسى مهاجم الإسماعيلى الشاب عن سعادته بالمساهمة فى انتصار فريقه على نادى مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.