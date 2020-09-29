رئيس الجامعة البريطانية يهنئ فريق الرالي المتأهل لنهائي "القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020"

وصل فريق الجامعة البريطانية في مصر، للعام الثالث على التوالي إلى المرحلة النهائية فى مسابقة رالى القاهرة الدولي للسياراتالكهربائية محلية الصنع 2020، وذلك ضمن الفرق المتأهلة للنهائى هذا العام والبالغ عددها 19 فريقًا من الجامعات.
ومن جهته هنأ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الفريق المتأهل لنهائيات مسابقة رالى القاهرة الدولي للسياراتالكهربائية محلية الصنع 2020 والذي يشرف عليه الدكتور مصطفى شاذلي والدكتورة إيمان المحلاوي الأساتذة بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية. مؤكدًا تقديم كافة أنواع الدعم لهم من أجل الفوز بهذه المسابقة الهامة التي تدعمها وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وأكد حمد أن الجامعة البريطانية في مصر، سوف نبني على الخبرات التي تم إكتسابها من خلال مشاركتنا في النسخ السابقة من هذهالمسابقة التي تكتسب أهميتها من مواكبتها للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وهو ما يتوافق مع رؤية وإستراتيجياتنا التي وضعهامؤسس الجامعة محمد فريد خميس.
وقال :" يسعدنا أن نضع أنفسنا في طليعة المشجعين للإنتقال إلى البيئة الصديق في مصر، خاصة مع زيادة التوجه العالمي نحو هذاالأمر، لذلك نقوم في الجامعة بدعم فريق الرالي بكل الإمكانيات والسبل والتي تجعله قادر على الإبتكار في صناعة السيارات التي يشاركبها أعضاء الفريق.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلن أمس الإثنين، أسماء الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في مسابقة"رالى القاهرة الدولى للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020" والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.