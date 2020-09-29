رئيس الجامعة البريطانية يهنئ فريق الرالي المتأهل لنهائي "القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020"

وصل فريق الجامعة البريطانية في مصر، للعام الثالث على التوالي إلى المرحلة النهائية فى مسابق ة رالى القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020، و ذلك ضمن الفرق المتأهلة للنهائى هذا العام والبالغ عددها 19 فر يقًا من الجامعات.





ومن جهته هنأ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر ، الفريق المتأهل لنهائيات مساب قة رالى القاهرة الدولي للسيارا تالكهربائية محلية الصنع 2020 و الذي يشرف عليه الدكتور مصطفى ش اذلي والدكتورة إيمان المحلاوي الأساتذة بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية. مؤكدًا تقديم كافة أنواع الدعم لهم من أجل الفوز بهذه المسابقة الهامة التي تدعم ها وزارة التعليم العالي وأكادي مية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وأكد حمد أن الجامعة البريطانية في مصر، سوف نبني على الخبرات التي تم إكتسابها من خلال مشارك تنا في النسخ السابقة من هذهالم سابقة التي تكتسب أهميتها من مو اكبتها للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وهو ما يتوافق مع رؤية وإستراتيجياتنا التي وضعه امؤسس الجامعة محمد فريد خميس.





وقال :" يسعدنا أن نضع أنفس نا في طليعة المشجعين للإنتقال إلى البيئة الصديق في مصر، خاصة مع زيادة التوجه العالمي نحو ه ذاالأمر، لذلك نقوم في الجامعة بدعم فريق الرالي بكل الإمكانيا ت والسبل والتي تجعله قادر على الإبتكار في صناعة السيارات الت ي يشاركبها أعضاء الفريق.



