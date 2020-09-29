جامعة بنها تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

وتقدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها فى بيان له اليوم، بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، ولأبنائه الطلاب الكويتيين الدارسين فى المراحل الجامعية المختلفة بكليات الجامعة ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد استقبل المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والدكتور أحمد بيومي مدير نظم المعلومات الإدارية.





وأكد الدكتور جمال السعيد ان الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف التحول الرقمي حيث قامت بتوفير كافة امكانياتها سواء كانت موارد مالية أو بشرية للبدء في تنفيذ التحول الرقمي لما له من أثر كبير علي العملية التعليمية بالجامعة وتماشيا مع سياسة الوزارة نحو التحول الرقمي تحويل الجامعات إلى جامعات ذكية.





وقال الجيزاوي إن اللقاء تناول استعراض خطة الوزارة في التحول الرقمي ومنصات التعلم وميكنة العمل وتحسين البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة وما تشمله من جودة الخدمات المقدمة للطلاب مشيرا ان التحول الرقمي يمثل أهمية قصوى لجامعة بنها.