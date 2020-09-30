مرسيدس تضيف مساحة تخزينية جديدة لسياراتها .. صور

أطلقت شركة مرسيدس الرائدة في صناعة السيارات، مفهوم متطور للمساحات التخزينية غير التقليدية، حيث كشفت عن الصندوق التخزيني لجمع الاغراض المتنوعة أثناء السفر أو القيادة.





يبدو أن مرسيدس وجدت الحل الأمثل، كمساحة تخزينية أخرى، تتمثل في صندوق سقف يحمل شعار AMG، ويتوفر الصندوق في نسختين الأول مناسب لجميع موديلات مرسيدس، والثاني للموديلات الرياضية.





يبلغ وزن صندوق السقف AMG 26 كجم، بطول 2.20 متر وعرض 85 سم، اما عن ارتفاع الصندوق فيبلغ 44 سم، صندوق التخزين مصنع من خامة البلاستيك القوي شديد التحمل، كما يمكن فتحه من الجانبين الايمن والايسر كنوع من انواع سهولة التعامل.





تم تصميم الصندوق بشكل انسيابي يسمح بسهولة الحركة الديناميكية للهواء، كما يضيف الشكل الانسيابي للصندوق التخزيني جانب هام وهو منع الضوضاء المتسبب في حركة سير المركبة مع طيار الهواء، ولكن عند تركيب صندوق السقف لا يجوز للسيارة ان تتخطي السرعة القصوى والتي تبلغ 130 كلم/ساعة.





الصندوق يأتي باللون الرمادي مدمج معه اللون الأسود اللامع، والذي يضفي الجانب المتألق ويظهر كأنة واحدة من الطائرات القياسية محملة على قاعدة مرسيدس.