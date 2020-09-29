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تعليم

لطلاب الدراسات العليا للتربية .. تعرف على طريقة التقديم للالتحاق بالكلية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:24 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
يبحث دائما الطلاب الجدد الحاصلين على الثانويه العامة أو غيرها عن طريقة تقديم الأوراق للكليات فى العام الدراسي الجديد. 

ويقوم موقع صدى البلد بنشر طريقة التقديم من أجل مساعدة الطلاب، بالإضافة إلى طريقة التقديم لكلية الدراسات العليا للتربية بجميع الدبلومات وجاءت كالتالى: 

-التوجه إلى القاعات المخصصة للحرف البادئ بالاسم بالمبنى الرئيسى للجامعة.
 
-الحصول على إذن سداد قيمة مظروف الالتحاق من الموظف المختص بالقاعة المخصصة للطالب.

-التوجه إلى مبنى قاعة التدريس بصورة من بطاقة الرقم القومي للحصول على كود السداد الدفع الإلكترونى.
 
- سداد قيمة مظروف الالتحاق من أى ماكينة فورى.
 
- تصوير ٣ نسخ من ايصال السداد من البطاقة الشخصية فى ورقة واحدة والتاكد من ظهور الرقم القومى كاملا وكذلك رقم الإيصال.

- تقديم الإيصال والصور وختمها بخاتم الخزينة وتسليمها نسخة بمبنى قاعات التدريس لختمهم واستلام استمارة وملف الالتحاق.

- يقوم الطالب بملء الاستمارات الموجوده داخل الملف بوضوح.
 
- تقديم الملف مستوفيا كافة البيانات والإقرارات وإدراج أصول شهاداته و٣ صور منها إلى الموظف المختص بنفس القاعة.

-على الطالب الالتزام بموعد التقديم المعلن لأنه لا يقبل أى أوراق بعد انتهاء مدة التقديم.
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