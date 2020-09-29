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رياضة

حفيد الخطيب يدعم مؤمن زكريا ويتمنى له الشفاء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:55 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد سمير
حرص حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب خلال محنته الأخيرة.

وقام "علي"، حفيد الخطيب، بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يقلد مؤمن زكريا بحركته الشهيرة أثناء احتفاله بالأهداف والدعاء له بالشفاء العاجل.

ويعيش مؤمن زكريا حالة صحية معقدة، بعد الكشف عن إصابته بمرض نادر يتسبب في صعوبات حركية لمن يتعرض له بسبب تأثيره على العضلات والتسبب في ضمورها تدريجيًا، وتشير كافة التقارير الطبية إلى هذا المرض لا علاج له حتى الآن، ويمكن فقط الحصول على أدوية تمنع الحالة من التدهور بشكل سريع.

وانضم مؤمن زكريا إلى صفوف الأهلي المصري في يناير 2015، قادمًا من نادي إنبي، وخلال تلك الفترة، ارتدى مؤمن قميص «المارد الأحمر» في 140 مناسبة، وتمكن من تسجيل 40 هدفًا وصناعة 20 أخرى.

وخلال فترة تواجده مع الأهلي، خرج مؤمن زكريا في فترتي إعارة في الدوري السعودي للمحترفين، الأولى لمدة 6 أشهر بين يناير ويونيو 2018 في صفوف أهلي جدة، والثانية كانت مع نادي أحد في يناير 2019، وهو النادي الذي اكتشف أطباؤه الحالة الصحية للاعب، ليقرروا إلغاء الصفقة قبل أن يخوض أي مباراة مع الفريق

حفيد الخطيب يدعم مؤمن زكريا ويتمنى له الشفاء
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