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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 34 رحلة جوية على متنها 4400 راكب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، 34 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من  440‪0  راكب، إلى عدة وجهات دولية مختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران، تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض، بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلي كل من دبي، جدة،  ورحلتين جويتين إلي كل من أبوظبي، الدمام، اسطنبول،  و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 440‪0 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
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