AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة الشارقة تضع خطة عمل موحدة لمراكز التسوق لتطوير عروضها الترويجية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:24 م
آية الجارحي - وكالات
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية وضع خطة عمل موحدة لمراكز التسوق على مستوى الإمارة للعمل على تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات والعروض الترويجية و تعزيز أثرها الإيجابي في النهوض بقطاع تجارة التجزئة في الشارقة خاصة بعد تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الغرفة مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة بحضور مدراء وممثلين عن مراكز التسوق في إمارة الشارقة.

واستعرض الاجتماع النجاح الذي حققته حملة "عروض الشارقة للتسوق" التي أطلقتها الغرفة استثنائيا هذا العام و استطاعت أن تحقق جميع مستهدفاتها المتمثلة بدعم قطاع التجزئة من خلال تعزيز حركة المبيعات التي تجاوزت 600 مليون درهم وإسعاد سكان الشارقة وزوارها.

وناقش الاجتماع الحملات الترويجية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة و إبداء الآراء حول كيفية توفير الإمكانات والتسهيلات التي تحفز من نجاح العروض والحملات الترويجية إلى جانب التأكيد على التزام المراكز بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة من خلال تطبيق قواعد التباعد الجسدي وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه.

وأكد إبراهيم راشد الجروان حرص الغرفة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع بصورة مباشرة وتعكس واقعه الحقيقي بما يُسهم في إيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتشجيع وتحفيز الحركة التجارية وتلبية احتياجات القطاع الخاص وتذليل التحديات التي واجهته والإسهام في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام.

وأوضح أن الاجتماع بحث مستقبل مهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي تنظمها الغرفة على مستوى الإمارة وناقش عددًا من المرئيات التي من شأنها أن تقدم إضافة قيمة لمكانة الشارقة في مجال تنظيم المهرجانات والعروض.

وأشاد مدراء المراكز وممثلوها بتعاون الغرفة مع مراكز التسوق في الإمارة وحرصها على إقامة الحملات الترويجية مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة والعمل معًا على إنجاح الفعاليات التسويقية وتنظيم برامج وأنشطة متنوعة وجديدة تعمل على زيادة أعداد مرتادي المراكز من الجمهور والمتسوقين وتلبي احتياجاتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 ملايين بائع متجول.. الغرف التجارية تطالب بإنشاء مراكز لوجستية وتطوير المحلات الصغيرة

65 % نسبة ارتفاع معدلات الإنفاق في الإمارات خلال يونيو

بعد مسبار الأمل .. "مزن سات".. إنجاز إماراتي جديد في قطاع الفضاء

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

هل يحق للمرأة الحلف على زوجها وتحريمه عليها ؟.. الإفتاء ترد

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

15.82 جنيه للبيع.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

القائد يقفز.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35 بي" في الجو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020