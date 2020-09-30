غرفة الشارقة تضع خطة عمل موحدة لمراكز التسوق لتطوير عروضها الترويجية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية وضع خطة عمل موحدة لمراكز التسوق على مستوى الإمارة للعمل على تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات والعروض الترويجية و تعزيز أثرها الإيجابي في النهوض بقطاع تجارة التجزئة في الشارقة خاصة بعد تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الراهنة.





جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الغرفة مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة بحضور مدراء وممثلين عن مراكز التسوق في إمارة الشارقة.





واستعرض الاجتماع النجاح الذي حققته حملة "عروض الشارقة للتسوق" التي أطلقتها الغرفة استثنائيا هذا العام و استطاعت أن تحقق جميع مستهدفاتها المتمثلة بدعم قطاع التجزئة من خلال تعزيز حركة المبيعات التي تجاوزت 600 مليون درهم وإسعاد سكان الشارقة وزوارها.





وناقش الاجتماع الحملات الترويجية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة و إبداء الآراء حول كيفية توفير الإمكانات والتسهيلات التي تحفز من نجاح العروض والحملات الترويجية إلى جانب التأكيد على التزام المراكز بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة من خلال تطبيق قواعد التباعد الجسدي وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه.





وأكد إبراهيم راشد الجروان حرص الغرفة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع بصورة مباشرة وتعكس واقعه الحقيقي بما يُسهم في إيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتشجيع وتحفيز الحركة التجارية وتلبية احتياجات القطاع الخاص وتذليل التحديات التي واجهته والإسهام في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام.





وأوضح أن الاجتماع بحث مستقبل مهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي تنظمها الغرفة على مستوى الإمارة وناقش عددًا من المرئيات التي من شأنها أن تقدم إضافة قيمة لمكانة الشارقة في مجال تنظيم المهرجانات والعروض.





وأشاد مدراء المراكز وممثلوها بتعاون الغرفة مع مراكز التسوق في الإمارة وحرصها على إقامة الحملات الترويجية مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة والعمل معًا على إنجاح الفعاليات التسويقية وتنظيم برامج وأنشطة متنوعة وجديدة تعمل على زيادة أعداد مرتادي المراكز من الجمهور والمتسوقين وتلبي احتياجاتهم.