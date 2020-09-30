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برلمان

برلماني: نجاح المحافظين في تنفيذ "الأسمرات" سيقضي على العشوائيات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:10 م
النائب محمد الكورانى
النائب محمد الكورانى
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فريدة محمد
أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب ان نجاح جميع المحافظين فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ المشروع القومي الحضاري لتطوير العواصم والمدن الكبرى بنفس الطريقة التي تمت في مشروع " الاسمرات " بمحافظة القاهرة و"بشائر الخير" في محافظة الاسكندرية سوف يقضي ليس على مشكلة العشوائيات بمختلف المحافظات ولكن على القبح المعماري السيئ داخل جميع المحافظات والمدن المصرية.

وأشاد " الكوراني" في بيان أصدره الأربعاء، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين على إصدار توجيه واضح لجميع المحافظين للإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية. 

وأعلن تأييده لاتجاه الحكومة بحصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا  لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

وطالب النائب محمد الكورانى من جميع المحافظين الاسراع فى تنفيذ التكليفات الخاصة بسرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، خاصة ان الدكتور مصطفى مدبولى أكد سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة ، مطالبا من رئيس مجلس الوزراء تقييم اداء المحافظين على اساس نجاحهم فى تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير.
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