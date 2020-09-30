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ملفات

رئيس الوزراء: صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل.. والانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
  • رئيس الوزراء:
  • سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة
  • السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع
  • الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول 
  • صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.


وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الملموسة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات الحالية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مشيدا بمستوى الأداء الذي ظهر عند تفقده لمجمع الصالات، وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضي على مستوى عال من الإبهار والكفاءة، وكذلك قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.


إلى جانب ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرا إلى قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح  باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، مؤكدًا في الوقت نفسه متابعة هذا الملف أولا بأول، بما يسهم في التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.



وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التي تفقدها أمس، الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد من الوزراء، مؤكدا ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعي مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما في أقرب وقت ممكن؛ وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة البدء في رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ نظرًا لسوء حالته.


في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الظروف الطارئة المحتملة.


من جانب آخر، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلك العمالة.
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