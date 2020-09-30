شكوى ضد يائير نتنياهو لتحريضه على اغتيال النائب العام الإسرائيلي

قدم المحامي الإسرائيلي جونين بن يتسحاق شكوى اليوم الأربعاء ضد يائير نتنياهو بتهمة التحريض على اغتيال النائب العام أفيحاي ماندلبليت وتعطيل الإجراءات القانونية.

وحسب قناة كان، جاءت الشكوى بعد تحريض يائير ضد النائب العام وكتب عنه على تويتر: "أصبح ماندلبليت مشكلة وجودية لإسرائيل تقريبًا مثل إيران! يحاولون تدميرنا من الخارج وهو من الداخل!".





وفي سياق منفصل أفاد مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية أن البلاد لن تعود إلى حالة ما قبل الإغلاق فور انتهاء فترة الأعياد اليهودية.

وحذر مدير عام الصحة حيزي ليفي وفق إذاعة الجيش من أن إسرائيل على وشك الوصول إلى نقطة اللاعودة.

وانتقد ليفي المتظاهرين الذين خرجوا في القدس وتل أبيب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم التزامهم بالتعليمات ومنع التجمعات.

وكان نتنياهو اعترف قبل أيام أن حكومته ارتكبت أخطاء في الخروج من الإغلاق الأول الذي في وقت سابق من هذا العام.