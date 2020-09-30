AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شكوى ضد يائير نتنياهو لتحريضه على اغتيال النائب العام الإسرائيلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:54 م
يائير نتنياهو
يائير نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
قدم المحامي الإسرائيلي جونين بن يتسحاق شكوى اليوم الأربعاء ضد يائير نتنياهو بتهمة التحريض على اغتيال النائب العام أفيحاي ماندلبليت وتعطيل الإجراءات القانونية.
 
وحسب قناة كان، جاءت الشكوى بعد تحريض يائير ضد النائب العام وكتب عنه على تويتر: "أصبح ماندلبليت مشكلة وجودية لإسرائيل تقريبًا مثل إيران! يحاولون تدميرنا من الخارج وهو من الداخل!".

وفي سياق منفصل أفاد مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية أن البلاد لن تعود إلى حالة ما قبل الإغلاق فور انتهاء فترة الأعياد اليهودية.
 
وحذر مدير عام الصحة حيزي ليفي وفق إذاعة الجيش من أن إسرائيل على وشك الوصول إلى نقطة اللاعودة.
 
وانتقد ليفي المتظاهرين الذين خرجوا في القدس وتل أبيب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم التزامهم بالتعليمات ومنع التجمعات.
 
وكان نتنياهو اعترف قبل أيام أن حكومته ارتكبت أخطاء في الخروج من الإغلاق الأول الذي في وقت سابق من هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ولابيد وعودة في الكنيست.. رفض اقتراح يمنع نتنياهو أو أى متهم جنائي من تشكيل الحكومة.. الموافقة على تأجيل الميزانية العامة.. وأزمة كبيرة داخل الائتلاف الحكومي

بسبب تفشي كورونا.. الكابنيت يناقش فرض طوق على إسرائيل خلال الأعياد اليهودية

لاستغلال نفوذه في صراعات شخصية.. النائب العام الإسرائيلي يبحث اعتقال نتنياهو

بسبب كورونا.. الكنيست يوافق على منع التظاهرات خلال الإغلاق التام فى إسرائيل

ترشيحاتنا

انفجار قوي يهز العاصمة الفرنسية باريس

طائرة نقل جثمان أمير الكويت الراحل تدخل أجواء البلاد.. شاهد

القائد يقفز.. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35 بي" في الجو

بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

فرج عامر: اختيار موسيماني مديرا فنيا لـ الأهلي بعد رحيل ڤايلر قرار عبقري

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور