نائب محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير مدينة العريش

قام اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء بجولة تفقدية لمشروع تطوير ميادين مدينة العريش تمهيدا لافتتاحه بمناسبة احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.
وأكد نائب المحافظ، أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين وهي الشهداء " الساعة سابقا " ، بنك القاهرة ، جامع النصر ، السادات ، وميناء العريش، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الرئيسية المؤدية اليها .
وأشار نائب المحافظ إلى انتظام وسرعة العمل فى مشروع تطوير مدينة العريش للانتهاء منه فى المواعيد المحددة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
قال نائب المحافظ، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الاحتفال بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
و قال المهندس ناجي إبراهيم محمد ، إنه استكمالا لعملية التطوير بالعريش ، سيتم تنفيذ خطة مستقبلية سوف تبدأ في شهر يوليو المقبل ٢٠٢٠ م بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدن بالمحافظة ، تحت اشراف الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود فهمي نصار والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، سيقوم بالإشراف والمتابعة على جميع عمليات البناء والتطوير في المحافظة.
حيث سيتم العمل على تطوير مدخل مدينة العريش الغربي من البوابة حتى ميدان المثلث غرب المدينة، وذلك لربط شارع الفاتح بالطريق الدائري، يبدأ بعملية تطوير كامل لشارع الفاتح من الطريق الدائري حتى مسجد الخلفاء بشارع بحر العريش، للربط مع ميدان الساعة.
كما سيتم يتم رفع كفاءة منطقة كورنيش العريش، من أول الحديقة الدولية بالمساعيد وحتى منطقة المدينة الشبابية ومحطة التحلية في أبو صقل، مع عمل كوبري علوي للمشاة، على مجرى الوادي، لربط شرق المدينة بغربها،الي جانب اكتمال منطقة الكورنيش بطول 9 كم، والذي يعتبر متنفس لأهالي العريش والمصطافين من خارج المحافظة.
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وأكد نائب المحافظ، أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين وهي الشهداء " الساعة سابقا " ، بنك القاهرة ، جامع النصر ، السادات ، وميناء العريش، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الرئيسية المؤدية اليها .
وأشار نائب المحافظ إلى انتظام وسرعة العمل فى مشروع تطوير مدينة العريش للانتهاء منه فى المواعيد المحددة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
قال نائب المحافظ، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الاحتفال بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
و قال المهندس ناجي إبراهيم محمد ، إنه استكمالا لعملية التطوير بالعريش ، سيتم تنفيذ خطة مستقبلية سوف تبدأ في شهر يوليو المقبل ٢٠٢٠ م بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدن بالمحافظة ، تحت اشراف الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود فهمي نصار والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، سيقوم بالإشراف والمتابعة على جميع عمليات البناء والتطوير في المحافظة.
حيث سيتم العمل على تطوير مدخل مدينة العريش الغربي من البوابة حتى ميدان المثلث غرب المدينة، وذلك لربط شارع الفاتح بالطريق الدائري، يبدأ بعملية تطوير كامل لشارع الفاتح من الطريق الدائري حتى مسجد الخلفاء بشارع بحر العريش، للربط مع ميدان الساعة.
كما سيتم يتم رفع كفاءة منطقة كورنيش العريش، من أول الحديقة الدولية بالمساعيد وحتى منطقة المدينة الشبابية ومحطة التحلية في أبو صقل، مع عمل كوبري علوي للمشاة، على مجرى الوادي، لربط شرق المدينة بغربها،الي جانب اكتمال منطقة الكورنيش بطول 9 كم، والذي يعتبر متنفس لأهالي العريش والمصطافين من خارج المحافظة.
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