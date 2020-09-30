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أخبار البلد

السكة الحديد تعدل مواعيد وخطوط سير بعض القطارات.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بعض التعديلات الخاصة بمواعيد وامتداد سير بعض الخطوط، وذلك بداية من اليوم، الأربعاء.


وجاءت التعديلات وفق جداول التشغيل الجديدة وفقًا للآتي:

سيتم امتداد مسير قطار 1004 روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط، بحيث يقوم من محطة القاهرة 9:30 صباحا، ويصل أسوان 11:10 مساء. 


ويقف هذا القطار بمحطات: الجيزة - بني سويف - المنيا - ملوي - أسيوط - طما - طهطا - سوهاج - جرجا - البلينا - نجع حمادي - قنا - الأقصر - أرمنت -  إسنا - إدفو - كلابشة -  كوم امبو - أسوان. 


واعتبارا من يوم 1/10 سيقوم قطار 1005 روسي درجة عادية أسوان القاهرة، بحيث يقوم من أسوان 11:30 صباحا ومن المنيا الساعة 09.25 ليلا ليصل القاهرة 12:50. 


ويقف هذا القطار بمحطات: كوم أمبو -  إدفو - إسنا - أرمنت - الأقصر - قنا - نجع حمادي - سوهاج -  طهطا - أسيوط - ملوي - المنيا - مغاغة -  بني سويف - الواسطى - الجيزة - القاهرة.


وأضافت الهيئة في بيان التشغيل الجديد، أن هذا الأمر يترتب عليه تعديل بعض المواعيد كالآتي:

قطار 710 ركاب المنيا أسيوط يقوم من المنيا 11:40 صباحا بدلا من 11:55 صباحا.


قطار 80 مميز القاهرة أسوان يصل المنيا 1:25 ظهرا، ويقوم منها 1:30 ظهرا، ومن أبو قرقاص الساعة 01.50 ويقوم من أسيوط 4:05 عصرا.


قطار 777 الصحافة سوهاج القاهرة يقوم من الواسطى 11:38 مساء.


قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط 7:30 مساء بدلا من 7:05 مساء، ومن أبو قرقاص الساعة 09.30 ليلا.


وأوضحت أنه عدا ذلك جميع مواعيد القطارات كما هى دون تغيير.
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