السكة الحديد تعدل مواعيد وخطوط سير بعض القطارات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بعض التعديلات الخاصة بمواعيد وامتداد سير بعض الخطوط، وذلك بداية من اليوم، الأربعاء.











وجاءت التعديلات وفق جداول التشغيل الجديدة وفقًا للآتي:





سيتم امتداد مسير قطار 1004 روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط، بحيث يقوم من محطة القاهرة 9:30 صباحا، ويصل أسوان 11:10 مساء.









ويقف هذا القطار بمحطات: الجيزة - بني سويف - المنيا - ملوي - أسيوط - طما - طهطا - سوهاج - جرجا - البلينا - نجع حمادي - قنا - الأقصر - أرمنت - إسنا - إدفو - كلابشة - كوم امبو - أسوان.









واعتبارا من يوم 1/10 سيقوم قطار 1005 روسي درجة عادية أسوان القاهرة، بحيث يقوم من أسوان 11:30 صباحا ومن المنيا الساعة 09.25 ليلا ليصل القاهرة 12:50.









ويقف هذا القطار بمحطات: كوم أمبو - إدفو - إسنا - أرمنت - الأقصر - قنا - نجع حمادي - سوهاج - طهطا - أسيوط - ملوي - المنيا - مغاغة - بني سويف - الواسطى - الجيزة - القاهرة.









وأضافت الهيئة في بيان التشغيل الجديد، أن هذا الأمر يترتب عليه تعديل بعض المواعيد كالآتي:





قطار 710 ركاب المنيا أسيوط يقوم من المنيا 11:40 صباحا بدلا من 11:55 صباحا.









قطار 80 مميز القاهرة أسوان يصل المنيا 1:25 ظهرا، ويقوم منها 1:30 ظهرا، ومن أبو قرقاص الساعة 01.50 ويقوم من أسيوط 4:05 عصرا.









قطار 777 الصحافة سوهاج القاهرة يقوم من الواسطى 11:38 مساء.









قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط 7:30 مساء بدلا من 7:05 مساء، ومن أبو قرقاص الساعة 09.30 ليلا.









وأوضحت أنه عدا ذلك جميع مواعيد القطارات كما هى دون تغيير.