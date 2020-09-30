بيعجبني فكره.. إبراهيم سعيد يعلق على اختيار موسيماني مديرا فنيا للنادي الأهلي

كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين.





وحصل صدى البلد على تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه على تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي اختارهم.





وقالت المصادر إن موسيماني سوف يتولى تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين آخرين.



