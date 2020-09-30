للطلاب المحولين وشهادات iG.. تعرف على موعد اختبارات القدرات لكلية إعلام القاهرة

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ونوهت الكلية ان التسجيل على الموقع الخاص يبدا من اليوم الموافق 30 من سبتمبر ، وعلى جميع الطلاب الحضور الى الكلية لاستفياء الإجراءات .





كما أعلنت كلية الإعلام عن الاوراق المطلوبة للتقديم من قبل الطلاب الجدد وجاءت كالتالى :





صورة من بطاقة الرقم القومى





أصل ورقة التسجيل





صورة من شهادة الثانوية العامة .





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والجدير بالذكر قد بدأ الطلبة الجدد المرشحون لكلية الإعلام جامعة القاهرة منذ أمس الأحد حتى اليوم الأثنين، تسليم ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 وجاء ذلك مع تقسيم الطلاب على هيئة مجموعات مختلفة وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية.

ومن جانبه قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن عملية التسجيل للطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام كانت تسير بشكل منتظم منذ أمس، لافتة إلى أن الكلية حرصت على تقسيم عدد الطلاب على أيام مختلفة، وذلك من أجل تجنب الزحام والتكدس داخل معامل التسجيل وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية.

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن اختبارات القدرات للطلاب المحولين والشهادات iG والثانوية الامريكية والوافدين للعام الجامعى 2020 ، وذلك يوم الأحد الموافق 11 من أكتوبر الساعة الحادية عشر صباحا .