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رياضة

الشامي: موافق على نقل مباراتنا مع الغزل بشرط تطلع الجبلاية تقول عايزة المحلة يكسب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
مصطفي الشامي
مصطفي الشامي
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حسام الحارتي
قال مصطفى الشامي، المشرف العام على الكرة بنادي بلدية المحلة، إن العلاقة بين نادي بلدية وغزل المحلة، جيدة للغاية طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك سبب مقنع لنقل مباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل.

وأوضح مصطفي الشامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لأول مرة تقام مباراة بين الفريقين خارج المحلة، وليس هناك سبب واضح لنقل المباراة في ظل غياب الجمهور، مشيرًا إلى أن ناديه تقدم باحتجاج رسمي للاعتراض عن نقل المباراة باعتبار أن هذا القرار مجاملة واضحة وصريحة لطرف على حساب الآخر.

وتابع أن ناديه تواصل مع غزل المحلة الذي رحب بعدم نقل المباراة خارج ملعب البلدية، في ظل العلاقات الجيدة بين الطرفين، وما تردد عن نقل المباراة لأسباب أمنية غير مقنع، مضيفًا: «نقل المباراة خارج ملعب بلدية المحلة غير مُبرر ومفيش سبب مقنع لنقل اللقاء».

واستكمل: «لو اترفض قرار إقامة المباراة على ملعب بلدية المحلة، ماعندناش مشكلة بشرط اتحاد الكرة يطلع يقول احنا عايزين غزل المحلة يفوز بالمباراة، ومفيش أي احتقان بين الناديين لكن التعنت ده غريب ممكن يخلق احتقان».
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