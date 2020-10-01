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رياضة

اشتعال الجولة العشرين جولة الدربيات بمجموعة الصعيد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:56 ص
مجموعة الصعيد
مجموعة الصعيد
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رباب الهوارى
تنطلق اليوم الخميس مواجهات الجولة العشرين من مباريات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019-2020 بمواجهات صعبة ومرتقبة.

ديربي بنى سويف:
يواجه بنى سويف صاحب صدارة مجموعة الصعيد بقيادة حسن موسي مواجهه صعبة وحماسية مع نظيره تليفونات بنى سويف بقيادة أبو العنين شحاته، بديربي محافظة بنى سويف ،ويسعي بنى سويف لتأكيد صدارة المجموعة وخطف بطاقة الصعود للممتاز.

يدخل بنى سويف اللقاء محتلا المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق التليفونات المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ديربي محافظة قنا
يستضيف استاد الألومنيوم الرياضي فريق شبان قنا "مفأجاة مجموعة الصعيد" في مواجهة نظيرة نادي الألومنيوم الرياضي ،في ديربي قوى للغاية بين أبناء محافظة قنا.

يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

ديربي محافظة سوهاج:
يستضيف فريق سوهاج نظيره فريق طهطا بالجولة العشرين من دورى القسم الثانى، بعد تعادل فريق سوهاج بالجولة الماضية مع فريق البنك الأهلي وتعادل طهطا مع فريق شبان قنا تعادلا إيجابيا.

يدخل فريق سوهاج اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 26 نقطة ،بينما يحتل فريق طهطا مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة.

البنك الأهلي يواجه المنيا المنتشي:
يواجه فريق البنك الأهلي بالجولة العشرين فريق المنيا باستاد جامعة المنيا، في مواجهة صعبة للغاية، حيث تعادل فريق البنك الأهلي بالجولة السابقة مع فريق سوهاج، وفاز فريق المنيا بثلاثية على فريق تليفونات بنى سويف في الانتصار الثانى علي التوالي لفريق المنيا بقيادة شديد قناوى.

يدخل فريق المنيا اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 25 نقطة ،بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى
1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25 نقطة
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11-ديروط12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة
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