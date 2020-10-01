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منوعات

نهاية مأساوية.. وفاة طفلة بسبب القمل والجناة الأب والأم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد سنوات من لدغات القمل برأسها أصيبت الفتاة بـ نوبة قلبية أدت إلى وفاة الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا.


فقد توفيت الطفلة "كايتلين يوزفياك" الشهر الماضي، ويواجه والداها الآن تهم القتل بسبب الإهمال الشديد لابنتهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


ووفقًا للمحققين، فإن وفاتها كانت بسبب السكتة القلبية نتيجة لفقر الدم الحاد، والذي من المحتمل أن يكون بسبب اللدغات المتكررة.


وتم القبض على الوالدين "جوي يوزفياك" يبلغ من العمر 38 عامًا، و"ماري كاثرين " 37 عامًا، بعد أن حكم المحققون بأن "كايتلين" عانت من ألم جسدي مفرط بسبب الإهمال الطبي.


وقال الوكيل الخاص "ريان هيلتون" من مكتب التحقيقات بجورجيا إنه اكتشف أشد أنواع القمل على الإطلاق.


وأضاف: "لم تستحم الطفلة لمدة أسبوع قبل مقتلها وأجبرت على العيش في غرفة قذرة مع حشرات تتناثر فوق مرتبتها وحيوانات محشوة وأثاث".
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