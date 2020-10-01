فيديوجراف| عشق موسيماني لـ الأهلى.. ورسالته لجماهير الأحمر





بيتسو موسيماني المدرب السابق لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، تحدث في أكثر من مناسبة عن النادي الاهلى، وعن تقديره ومعرفته قيمة الأهلي، ورسالته الأولى لجماهير القلعة الحمراء.





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بيتسمو موسيماني مدرب الأهلى الجديد، برز في السنوات الأخيرة من تدريبه لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، خاصة بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك المصري في عام 2017.





من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على تاريخ بيتسو موسيماني ومشواره في التدريب، وعن مواقف تحدث فيها عن الأهلى.