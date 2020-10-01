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فيديو جراف

فيديوجراف| عشق موسيماني لـ الأهلى.. ورسالته لجماهير الأحمر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:51 م
موسيماني يتولى تدريب
موسيماني يتولى تدريب الاهلى
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إسلام عبد الهادي
أعلنت إدارة النادي الأهلى رسميا عن تولي موسيماني تدريب الأهلى، خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي أنهى تعاقده مع القلعة الحمراء قبل استكمال مشوار بطولة أفريقيا.

بيتسو موسيماني المدرب السابق لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، تحدث في أكثر من مناسبة عن النادي الاهلى، وعن تقديره ومعرفته قيمة الأهلي، ورسالته الأولى لجماهير القلعة الحمراء.

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بيتسمو موسيماني مدرب الأهلى الجديد، برز في السنوات الأخيرة من تدريبه لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، خاصة بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك المصري في عام 2017.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على تاريخ بيتسو موسيماني ومشواره في التدريب، وعن مواقف تحدث فيها عن الأهلى.
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