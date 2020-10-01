شكري: ما شرعية التواجد العسكري في الدول العربية.. فيديو

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن التصريحات التركية الأخيرة تثير الاستغراب والتعجب، متابعا أنه خلال الأيام الماضية كان هناك سيل من التصريحات من الجانب التركي فيما يخص مصر.



وأضاف أن الأحاديث الأخيرة تحتوي على العديد من التناقضات من الجانب التركي تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، حيث تتناقض أحاديث أنقرة الفترة الماضية وتدعى أنها تعرف مصالح الشعب المصرى أكثر من أى طرف آخر.

وشدد شكرى فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر، على أن مصر لاتفرط فى حبة رمل من أرضها، كما أنها لم ولن تفرط فى نقطة مياة واحدة، مؤكدا أن مصر تبرم الاتفاقيات وفق للإلتزام القانون الدولي، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية.