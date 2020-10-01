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توك شو

شكري: ما شرعية التواجد العسكري في الدول العربية.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:06 م
سامح شكرى، وزير الخارجية
سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية
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إسراء صبري
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن التصريحات التركية الأخيرة تثير الاستغراب والتعجب، متابعا أنه خلال الأيام الماضية كان هناك سيل من التصريحات من الجانب التركي فيما يخص مصر.

وأضاف أن الأحاديث الأخيرة تحتوي على العديد من التناقضات من الجانب التركي تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، حيث تتناقض أحاديث أنقرة الفترة الماضية وتدعى أنها تعرف مصالح الشعب المصرى أكثر من أى طرف آخر.
 
وشدد شكرى فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر، على أن مصر لاتفرط فى حبة رمل من أرضها، كما أنها لم ولن تفرط فى نقطة مياة واحدة، مؤكدا أن مصر تبرم الاتفاقيات وفق للإلتزام القانون الدولي، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية.
 
وأشار شكرى إلى أهمية أن يعي الجميع بأن مصر واعية لمصالحها وقادرة على الدفاع عنها أيضا، ووجه شكري الحديث للخارج، قائلا على الكل أن يلتف إلى ذاته ومصالح شعبة ويترك لمن لديه المسئولية التصرف بشكل كامل.

كما قام شكري بانتقاد احتضان تركيا لعناصر إرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ودول المنطقة.

وتساءل شكري: ما هي الشرعية التي على أساسها يتم التواجد العسكري في الدول العربية بدون أي سبب شرعي، موضحًا أن مصر ملتزمة بالشرعية وتراعى القوانين الدولية.
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