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رياضة

اسلام الشاطر: البطولة الأفريقية سبب تعاقد الأهلي مع موسيماني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:31 م
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
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مصطفى كرم
علق الكابتن اسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق على رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي وتولي موسيماني خلفا له. 


وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه بتويتر قائلا: "‏رينيه فايلر صفحه واتقفلت وانتهت تماما بما لها وبما عليها وبنشكره علي الفترة اللي كان متواجد فيها ولكن دائما خلينا في اللي جاي والمهمة الصعبة القادمة مع مدرب خبير في الكره الأفريقية والغرض الرئيسي من التعاقد معه هو البطولة الأفريقية .... بالتوفيق لموسيماني".


وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تولي موسيماني مدرب فريق صن دوانز خلال الساعات الماضية  تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر، ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز.


ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.


اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما  توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.




واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

ومن المقرر أن يقود موسيماني الأهلي أمام الوداد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 17 أكتوبر الجاري.
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