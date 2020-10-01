بدون مصل أو لقاح.. 11 طريقة لتجنب الإصابة بالإنفلونزا في الخريف والشتاء

يأتي الخريف بتغير كبير في الطقس وتنتشر الانفلونزا بشكل كبير ولكن هذا العام نمر بأزمة صحية عالمية مع انتشار فيروس كورونا ولذلك تعرف علي التعليمات التي تنقذك من الاصابة بالانفلونزا والتي تقلل مناعتك وتجعلك عرضه للاصابة بكورونا





لذلك حافظ على مسافة بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس عاصفة ، وربما حتى اختيار نتوء الكوع بدلًا من المصافحة أثناء البرد و موسم الإنفلونزا ولذلك هناك 11طريقة مختلفة يمكنك من خلالها تجنب انفلونزا الخريف والشتاء ، من الحفاظ على نمط حياة صحي ، إلى تجنب الناس حتى يشعرون بالتحسن.





1. ارتداء قناع

لقد سمعت عنها خلال الأشهر القليلة الماضية ردًا على COVID-19 ، لكن ارتداء قناع في الأماكن العامة - خاصة هذا العام - ليس فكرة سيئة ، حتى بالنسبة لموسم البرد والإنفلونزا.





2. اغسل يديك - كثيرًا.

قاعدة جيدة: في كل مرة تصافح فيها يد شخص ما ، اغسل يدك. لكن لا تتوقف عند هذا الحد - فأنت تريد أن تغسل يديك قدر الإمكان ، كما يقول مارك مينجل ، دكتوراه في الطب ، رئيس قسم طب المجتمع والأسرة في كلية الطب بجامعة سانت لويس ، لمجلة Health .

للحصول على أقصى فائدة ، نحتاج حقًا إلى رغوة الصابون وشطفها جيدًا. تنص تعليمات مركز السيطرة على الأمراض ( CDC) على أنك تحتاج أولًا إلى تبليل يدك بالماء الجاري ثم إغلاق الصنبور ووضع بعض الصابون. بمجرد حصولك على الصابون ، افرك يديك معًا لمدة 20 ثانية على الأقل ، واشطفهما جيدًا ، ثم استخدم منشفة نظيفة أو جفف يديك في الهواء - هذا كل شيء.





3. لا تلمس وجهك

أنفك وعينيك هما أكثر الأماكن شيوعًا لدخول الجراثيم إلى جسمك ، لذلك من الأفضل تجنب لمس وجهك على الإطلاق (هذا يتضاعف مع قضم أظافرك ، حيث يمكن أن تعيش الجراثيم) يقول الدكتور منجل - على الأقل لا حتى تغسل يديك.









4. احصل على قسط كافٍ من النوم

كما لو أن النوم في الوقت المحدد بشكل طبيعي ليس بالأمر الصعب ، فأنت بحاجة إلى المزيد من Z عندما تشعر بالطقس. عندما تكون متعبًا ، لا يقاوم جسدك بنفس القوة ، لذا يقترح الدكتور منجل الحصول على 8-10 ساعات في الليلة للحفاظ على نظامك في حالة مكافحة الجراثيم.





5. احصل على لقاح الإنفلونزا - كل مرة. غير مرتبطة. عام.

نعم حقا. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكثر بالحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام - بشكل مثالي بحلول نهاية شهر أكتوبر ، في الوقت الذي يبدأ فيه موسم الأنفلونزا في الظهور. على الرغم من أن لقاح الإنفلونزا لا يكون فعالًا بنسبة 100٪ ، إلا أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من شدة مرضك ، إذا أصبت بالإنفلونزا ، حتى بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا.





تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه ، على عكس الاعتقاد السائد ، لا يمكنك الإصابة بالأنفلونزا من لقاح الإنفلونزا - على الرغم من أنك قد تشعر ببعض الانزعاج بعد الحصول على إبرة في ذراعك. لكنه ثمن ضئيل يجب دفعه مقابل تجنب مرض يقتل عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام .









6. تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات

هل من الممتع دائمًا تناول الطعام الصحي في معظم الأوقات؟ ليس حقًا ، ولكن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن يساعد في دعم جهاز المناعة لديك ، كما يقول جيف روبرتسون ، العضو المنتدب ، كبير المسؤولين الطبيين في شركة التأمين الصحي ريجنس ، لمجلة Health .





ضع في اعتبارك أن هذا لا يعني أن النظام الغذائي الصحي يشبه الدرع الواقي ضد الفيروسات والبكتيريا ، ولكنه يمكن أن يمنح جسمك فرصة أفضل لمحاربة أي أمراض قد يلتقطها.





7. تمرن بانتظام

ارتدي تلك الملابس الضيقة وقم بالتمارين الرياضية ، هكذا قالت آن ج. كولز ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومؤسس الدكتورة آن وجست ويلنس ، لمجلة Health . وتوضح أن التمارين الرياضية بانتظام تعزز وظيفة المناعة ، مما يساعد جسمك على محاربة أي جراثيم البرد أو الإنفلونزا. لكن تأكد من عدم المبالغة في ذلك: إن دفع جسمك إلى ما بعد حدوده يمكن أن يؤدي في الواقع إلى خفض نظام المناعة لديك.









8. حافظ على مسافة بينك وبين المرضى

كنت تعلم أنه سيكون في هذه القائمة: قاعدة الستة أقدام. إن الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين ، خاصة عندما تظهر عليهم الأعراض ، يبدو أمرًا بديهيًا ، ولكنه ينطبق على أكثر من مجرد البقاء بعيدًا بما يكفي عن الأشخاص الآخرين في طابور ستاربكس ؛ يقول الدكتور روبرتسون إنه يتعلق بالحفاظ على مضجع واسع للعائلة والأصدقاء المرضى أيضًا ، عندما يكون ذلك ممكنًا.





ولكن إذا كان عليك التفاعل مع الأشخاص المرضى - لأننا جميعًا نفعل ذلك في النهاية - فتأكد من توخي الحذر بشأن غسل يديك ، وعدم لمس وجهك ، وارتداء قناع جراحي ، على النحو الذي أوصى به مركز السيطرة على الأمراض لمقدمي الرعاية لـ COVID-19 .





9. احتفظ بمعقم اليدين في متناول اليد

هل تعلم كيف أن غسل اليدين حماية جيدة ضد جراثيم البرد والإنفلونزا؟ في بعض الأحيان ، لا تكون بالقرب من حوض به ماء جار وصابون - في هذه المواقف ، احتفظ بجل التعقيم أو مناديل اليد التي تحتوي على الكحول في جميع الأوقات.





لكن ، نصيحة احترافية: اقرأ الملصق قبل الشراء ، كما يقول الدكتور روبرتسون. ابحث عن المناديل المبللة والمواد الهلامية التي تحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل ، وهي أكثر فعالية في قتل الجراثيم من تلك التي لا تحتوي على كحول.





10. الإقلاع عن التدخين بالفعل

يزيد التدخين من خطر الإصابة بالعدوى عن طريق إحداث تغييرات هيكلية في الجهاز التنفسي وتقليل الاستجابة المناعية ، وفقًا لدراسة أجريت على المدخنين والعدوى نُشرت في أرشيفات الطب الباطني في عام 2004. ويقول الدكتور منجل ، على وجه الخصوص ، إن التدخين يدمر الأهداب. ألياف صغيرة تشبه الشعر داخل أنوفنا ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة مخاطر الإصابة.





11. كن حذرًا من مشاركة الطعام مع الآخرين

يقول الدكتور منجل إن الأشخاص الذين يمارسون الجنس المزدوج قد ينقلون الجراثيم إلى أولئك الذين يأكلون من بعدهم ، لذلك ربما تختار الابتعاد عن الوجبات الخفيفة الجماعية - خاصة في حفل عطلة شركتك ، عندما يكون موسم البرد والإنفلونزا على قدم وساق. يستحق أيضًا التخلي عن: مشاركة المشروبات مع أي شخص آخر - لا يستحق ذلك.











