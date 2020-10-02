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تطوير العشوائيات: نهتم بجميع المحافظات وهدفنا المواطن

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
العشوائيات
العشوائيات
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البهي عمرو

قال إيهاب حنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة تولي اهتمام كبير بتطوير العشوائيات، موضحًا أن هناك خطة للقضاء على المناطق الخطرة بنهاية 2020.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سى، تقديم داليا أشرف، أن الدولة قامت بصرف مايقرب من  27 مليار جنيه على ملف تطوير العشوائيات من 2016 حتى اليوم، وفى نهاية المشروعات بنهاية العام ستصل التكلفة لـ 37 مليار جنيه.


ولفت إلى أن الدولة لا تهتم بتطوير العشوائيات فقط بل تقوم بالتوازي مع ذلك بعمل مشروعات  والاهتمام الكبير بقطاعي  الصحة و التعليم.


وأشار إلى أن هناك حصرا يتم لـ املاك الدولة لعمل مشروعات لـ المواطنين، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع هذا الملف بشكل مستمر.


وأوضح أن  الصندوق يقوم بعمل جولات فى المحافظات لحصر أملاك الدولة، مؤكدًا ان ما يتم يكون بشكل علمي: " هناك جهود من الدولة لتوفير مناطق سكنية متكاملة الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وكشف أن الوزارة تهتم بجميع المحافظات، والهدف الأساسي هو المواطن.


وأكد أن الصندوق لا يهتم بمحافظة معينة، ولكن المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، قام بالذهاب لأكثر من محافظة خلال الفترة الأخيرة، لرصد كل شئ عشوائي.


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