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رياضة

اليوم.. سحب قرعة الدوري الأوروبي بمدينة نيون السويسرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
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محمد السعيد
تجرى اليوم، الجمعة في تمام الواحدة ظهرا، قرعة مسابقة الدوري الأوروبي 2020 - 2021 بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وتقام القرعة خلف الأبواب المغلقة ، دون حضور ممثلي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة.

يذكر أن فريق إشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعدما نجح في التغلب على إنتر ميلان بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية.

تصنيف الفرق المشاركة في مسابقة  الدوري الأوروبي:

المستوى الأول: آرسنال - توتنهام - روما - نابولي - بنفيكا - سبورتنج براجا - بايرن ليفركوزن - فياريال - جلاسيكو سيلتك - جينك - سيسكا موسكو - آيندهوفن.

المستوى الثاني: دينامو زغرب -  سلافيا براج - سبارتا براج - لودوعوريتس - يونج بويز - ريد ستار بلجراد - رابييد فيينا - ليستر سيتي - باوك سالونيك - ريال سوسيداد - ستاندار دو ليج - قرة باخ.

المستوى الثالث: غرناطة - ميلان - ألكمار - فينورد - أيك أثينا - مكابي الصهيوني - هابويل الصهيوني - جلاسكو جلاسيكو رينجرز - مولده - هوفنهايم - لاسك لينز - كلوج.

المستوى الرابع: ليل - نيس - سيفا سبور -  زوريا - رييكا - دوندالك - سلوفان - أنتويرب -  لخ بوزمان - سيسكا صوفيا - فولفسبورج-  أومينا.

جدير بالذكر أن البطولة كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي، وقد تم إطلاقها في عام 1971 وهي ضمن أكثر البطولات وقد خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009.

وتم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، لتشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 6 بطولات.


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