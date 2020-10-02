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مرأة

فى اليوم العالمى للاعنف.. كيف تتعامل المرأة مع ضرب وإهانة الرجل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:01 م
فى اليوم العالمى
فى اليوم العالمى للاعنف .. كيف تتعامل المرأة مع ضرب وإهانة ا
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اسماء محمد
يحتفل العالم فى الثانى من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للاعنف .. والهدف منه القضاء على كافة اشكال العنف فى مختلف المجتمعات .

ومن بين ابرز اشكال العنف هى العنف الاسري وتحديدا ممارسة الرجل العنف ضد زوجته فى كثير من البلدان .. فماذا تفعل المرأة حال تعرضها لهذا العنف؟
قال الدكتور محمد هانى، استشارى نفسي وعلاقات أسرية، أن ممارسة العنف ضد المرأة مرفوضة بكل أشكالها ولكن علينا أن نفرق بين الرجل الذى لم يتمكن من السيطرة على اعصابه نتيجة ظروف معينة مما دفعه لضرب المرأة، وبين رجل اعتاد على الضرب والاهانة.

وأوضح "هانى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرجل فى الحالة الأولى لم يتعمد إهانة المرأة ويمكن تقويم سلوكه بعدة طرق خاصة إذا تكرر الأمر فيجب تدخل الاهل لمنعه من تكرار العنف مرة أخرى حتى لا يصبح جزءا من طبعه ويعتاد على اهانة زوجته.

وبين "هانى " أن النوع الثانى من الرجال لا يمكن تعديل سلوكه ولابد من الطلاق لأن المرأة لن تستطيع الاستمرار مع رجل يهينها باستمرار خاصة اذا قام بذلك أمام الغرباء أو الابناء فستشعر بأنها عديمة الكرامة وتبدأ تشعر نحوه بالكره.

وحذر من استمرار علاقة تفتقد للاحترام بين الرجل والمرأة لأنها قد تكون لها الكثير من العواقب الوخيمة فالست لا تستطيع تحمل الأذى النفسي مما قد يجعلها تسرع فى التخلص من هذا الرجل وقتله أو التخلص من حياتها".

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