قرارات واجتماعات وجولات.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء..إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء في التقرير أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات مثل استمرار الإعفاء من رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من إبريل حتى ديسمبر 2020.





وتجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وكذلك الموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذى كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021، وذلك لتقديم تسهيلات للرحلات السياحية مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وذلك بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها، ونص مشروع القرار في جزء منه على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سنويًا أو كلما استلزم الأمر، تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 70 المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2020، بعدد 19 موضوعًا.





كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "تيانباي إيجيبت المحدودة" بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 21756م2؛ لمزاولة نشاط الصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة وإنتاج الملابس الجاهزة والصباغة والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط، وكذلك الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" الانجليزية داخل مصر، وجاءت التعديلات من خلال إضافة بنود جديدة تتمثل فى برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضي والتدريبي، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع، فضلًا عن خدمات استشارية.





هذا بجانب إصدار قرار بأن يكون الخميس الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ حيث تم استعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة مثل الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، والتصالح فى مخالفات البناء، فضلًا عن اجتماع لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية؛ وذلك بحضور وزراء المالية، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، كما شارك في اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" وزراء البترول والثروة المعدنية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ومساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع وزيرة البيئة لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، وتطوير محمية سانت كاترين، وقانون التنمية الصناعية، وكذلك اجتماع لاستعراض مخطط تطوير بحيرة الفسطاط والمنطقة المحيطة بها، حيث كلف بإعداد برنامج العمل والرسومات التنفيذية للمشروع والبدء فى تنفيذه على الفور، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للتشييد، واستشاري التطوير، كما تم عقد اجتماع لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار نموذج مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وذلك بحضور مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومستشار محافظ القاهرة.





وشملت الاجتماعات أيضًا اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، ومسئولي الوزارات المعنية، وكذلك ترأس الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث وجه باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير الطيران المدني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومساعدي وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة جهود تنظيم الأسرة، حيث كلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة، مؤكدًا أن النجاح فى هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات فى المستقبل، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومدير المركز الديموجرافي، كما ترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية، كلف خلاله بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة تقوم بجولة على اللجان المختصة فى كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، بجانب اجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة موقف الأعمال والمشروعات بالهيئة، مثل حركة الملاحة بقناة السويس، وسياسات التسويق الاخضر، ومشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة.





وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، فى إطار الترتيبات الجارية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، وذلك برفقة وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيارة محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، حيث استهل الزيارة بجولة داخل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، مستعرضاَ عدد من الروبوتات، وذلك برفقة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، فضلًا عن قيام بجولة داخل الأقسام المختلفة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، وتفقد مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ بالجامعة، وذلك برفقة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري، وتفقد المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني الذى يتبع مركز البحوث الزراعية، وكذا بعض منتجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وذلك خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع مركز علاج الأورام بكفر الشيخ، خلال زيارته للمحافظة برفقة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري.





وتضمنت الأنشطة أيضًا وفقًا لما أبرزه التقرير، تفقد المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بأرض "تحيا مصر"، بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك خلال زيارته للمحافظة برفقة عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، وكذلك تفقد المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق، والتي يبلغ طولها 10كم، وذلك خلال زيارته للمحافظة برفقة عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، فضلًا عن تفقد مشروع تبطين وتأهيل الترع ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال زيارته للمحافظة برفقة عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري، كما أدلى بتصريحات صحفية عقب انتهاء زيارته لمحافظة كفر الشيخ، برفقة عدد من الوزراء والمحافظ، قائلًا إن التركيز على متابعة عدد كبير من المشروعات هدفها الأول هو خدمة المواطن المصري، بالإضافة إلى التقدم بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى الشعب الكويتي الشقيق، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الأمير صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، فضلًا عن استعراض تقرير عما نشرته المجلة الأمريكية Engineering News- Record بشأن اختيار محطة المحسمة لمعالجة المياه بالإسماعيلية كأفضل مشروع إنشائي على مستوى العالم، ومنح المجلة جائزة الاستحقاق لمحطة العلمين الجديدة لتحلية مياه البحر لاحتلالها مرتبة متقدمة ضمن قائمتها لأفضل مشروعات المياه لهذا العام.