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أخبار البلد

تجميع ٢٠٠ ألف طن قش أرز..البيئة: إجراءات مشددة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقالت فؤاد، في تصريحات لها اليوم الجمعة، إن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية، القليوبية) قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 2878 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مطابقة 410 منشآت وتوقف 2278 منشأة عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة 190 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة قد بلغ نحو 200 ألف طن بالمواقع التى تم فتحها تحت إشرف وزارتى البيئة والزراعة، وقد قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير 102 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية، ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء؛ أسفرت تلك الحملات عن فحص 9698 سيارة حتى الآن، تبين مطابقة 7474 سيارة و مخالفة 2224 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت فؤاد إستمرار الوزارة فى أداء دورها التوعوي، إذ نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 5449 نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية، فيما وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 111 بلاغا تنوعت ما بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية، وتم التعامل معها.
وأشارت إلى متابعة وزارة البيئة للأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتعاون مع غرف عمليات وزارتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة، كما يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178، ويمكن أيضا التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.
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