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مرأة

احذري.. الولادة القيصرية تسبب هذا الميكروب الخطير

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قد يكون لدى الرضع الذين يولدون عن طريق الولادة القيصرية ميكروبيوم غير مكتمل النمو، ووجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يتعرضون لبراز أمهاتهم قد يستفيدون.


ووفقا لموقع healthline ، يحذر الخبراء من أن هذا تم اختباره في المستشفى وأنه ليس شيئًا يجب على أي شخص تجربته في المنزل.


وعادةً ما يفتقر الأطفال الذين يصلون عن طريق الولادة القيصرية ، والتي يشار إليها عادةً باسم القسم C ، إلى بكتيريا الأمعاء المفيدة.

ويمكن أن يعرضهم لخطر أكبر لظروف معينة مقارنة بالأطفال المولودين عن طريق الولادة الطبيعية وكان الباحثون يبحثون عن طرق لبناء بكتيريا الأمعاء بطرق أخرى.

وجدت دراسة جديدة الآن أن إطعامهم بمحلول من براز أمهاتهم وحليب الأم يمكن أن يقدم بكتيريا صحية بأمان، واستكشف البحث السابق أ نقل الميكروبيوم المهبلي المعروف باسم مسح الأطفال حديثي الولادة لزيادة تنوع الميكروبيوم عند الرضع.

فالرضع المولودين عن طريق المهبل لديهم ميكروبيوم أكثر تنوعًا من أولئك الذين يتم تسليمهم عن طريق القسم C. لاحظ كيث أ كراندال ، دكتوراه ، باحث من جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة ، بشكل عام ، ترتبط ميكروبات الأمعاء الأكثر تنوعًا بنتائج صحية أفضل، وانه بحث زرع الجراثيم البرازية (FMTS) لعلاج المتكررة المطثية العسيرة الالتهابات ، يفضل استخدام المضادات الحيوية .
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