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أخبار العالم

رئيس لجنة وساطة السلام السوداني: رؤساء دول وحكومات يشهدون توقيع الاتفاق النهائي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:18 م
اتفاق السلام السوداني
اتفاق السلام السوداني
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أمينة الدسوقى
قال توت قلواك، رئيس لجنة وساطة دولة جنوب السودان في اتفاقية سلام السودان في جوبا، والمستشار الأمني للرئيس  سلفاكير ميارديت، أن التوقيع النهائي لاتفاق سلام جوبا سيشهده عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين للإتحاد آلافريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

وأعلن قلواك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جوبا عن اكتمال كل الترتيبات للإحتفال بالتوقيع النهائي بين حكومة السودان والجبهة الثورية يوم السبت القادم.



وأوضح أن التوقيع سيتم على البروتوكولات المتفق عليها للوصول إلى سلام شامل َومستدام في السودان، مؤكدا مواصلة الوساطة لإلحاق الحركات غير ألموقعة.


بنود الاتفاقية

تتضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية - بالأحرف الأولى  إعطاء المنطقتين الحكم الذاتي، ودمج قوات الحركة مع الجيش السوداني خلال فترة ٣٩ شهرا.

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الموقعون على الاتفاق

وقعت الدكتورة ايثار خليل إبراهيم نيابة عن العدل والمساواة، كما وقعت ازدهار جمعة نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية، ووقع مني أركو مناوي نيابة عن حركة تحرير السودان، كما وقع د. الهادي إدريس عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعن التحالف السوداني وقع خميس عبدالله أبكر.

ووقع عن تجمع قوى تحرير السودان خميس عبدالله أبكر، وأسامة سعيد وقع إنابة عن مؤتمر البجا، كما وقع خالد إدريس نيابة عن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، ووقع محمد داؤود نيابة عن حركة تحرير كوش.

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